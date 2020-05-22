Члены избиркомов в Москве с 1 июня отправятся по квартирам информировать о голосовании по Конституции

За несколько недель поквартирных обходов для информирования жителей Москвы о голосовании по поправкам в Конституцию членам УИК обещают по 30 тыс. руб. Как сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на источники в избиркомах, стартуют обходы уже 1 июня. Последний день работы варьируется с 15 по 20 июня в разных УИКах. Один из собеседников также рассказал, ссылаясь на председателя УИКа, что само голосование пройдет 24 июня.

Поквартирные обходы обычно начинаются за месяц до выборов для уточнения списков избирателей и информирования. Перед президентскими выборами 2018 года наблюдатели и члены избирательных комиссий жаловались на нарушения во время обходов. Но глава ЦИК Элла Памфилова назвала этот метод информирования законным.

Отметим, что 20 мая Центризбирком опубликовал постановление, которое разрешает возобновить траты на организацию голосования по поправкам в Конституцию. Сняты запреты, касающиеся оплаты труда членов и работников избиркомов, а также ограничения для МИДа и Минобороны по финансированию заграничных избирательных участков.