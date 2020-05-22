Сечина переназначили главой «Роснефти»

Совет директоров «Роснефти» утвердил назначение Игоря Сечина главным исполнительным директором компании еще на 5 лет.

«Назначить с 24 мая 2020 года Сечина Игоря Ивановича на должность единоличного исполнительного органа ПАО «НК «Роснефть» сроком на 5 (пять) лет. Доля участия Сечина И.И. в уставном капитале ПАО «НК «Роснефть»: 0,1273 %. Доля принадлежащих Сечину И.И. обыкновенных акций ПАО «НК «Роснефть»: 0,1273 %», — говорится в сообщении компании.

20 мая правительство утвердило директивы о назначении Игоря Сечина главным исполнительным директором «Роснефти» еще на 5 лет. Он возглавляет компанию с мая 2012 года, до этого был председателем совета директоров.