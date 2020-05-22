53% представителей малого и среднего бизнеса назвали свою ситуацию «катастрофой»

Как «катастрофу» или «кризис» описали свое положение 53% опрошенных российских предприятий малого и среднего бизнеса. 62,2% оценили шансы на выживание в 50% и ниже. Такие результаты показал мониторинг бизнес-омбудсмена Бориса Титова, результаты которого приводит РБК.

32% опрошенных компаний говорят о частичном возобновлении работы, но у 35,7% деятельность все еще остановлена. Основные проблемы бизнеса — невозможность платить зарплату и налоги на оплату труда (52,4%), аренду (42,8%), систематические неплатежи со стороны контрагентов (39,1%).

«Отрицательно» и «скорее отрицательно» отзываются о деятельности правительства по поддержке бизнеса 55,1% компаний, «положительно» и «скорее положительно» — 27,8%.