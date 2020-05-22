В Гонконге активисты призывают к протестам из-за новых законов о нацбезопасности

22 мая активисты Гонконга призвали жителей устроить марш против планов материкового Китая ввести в полуавтономии правовую систему и правоприменительные механизмы для обеспечения национальной безопасности. Об этом сообщает Reuters.

Призывы провести марш стали угрозой того, что Гонконг вновь окажется во власти постоянных демонстраций. На это, а также на то, что статус полуавтономии может оказаться под угрозой, среагировали финансовые рынки. Гонконгские акции снизились на 3,2%.

Во время ежегодного отчета перед парламентом премьер-министр Китая Ли Кэцян сказал, что КНР создаст «надежную» правовую систему и правоприменительные механизмы для обеспечения национальной безопасности в полуавтономиях Гонконге и Макао. Закон о нацбезопасности будет касаться сепаратизма, терроризма и иностранного вмешательства. Он будет защищать «общую юрисдикцию» центрального правительства, а также «высокую автономию» Гонконга.

Попытка 2003 года принять подобное законодательство привела к массовым протестам, в итоге инициатива была отложена. В этот раз продемократические силы полуавтономии назвали инициативу Китая «концом Гонконга». Новое законодательство может также усилить геополитическую напряженность между Пекином и Вашингтоном, чьи отношения уже ослаблены торговыми спорами и взаимными обвинениями из-за коронавируса. США и Тайвань уже осудили попытку ввести новый закон.

В редакционной статье китайской государственной газеты China Daily говорится, что «чрезмерная реакция тех бунтовщиков и их иностранных покровителей, которые рассматривают такое законодательство как бельмо на глазу, лишь свидетельствует об уместности решения и насущной необходимости такого законодательства».