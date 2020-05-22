Разработчики российской вакцины от COVID-19 испытали ее на себе

Векторную вакцину от коронавируса, которую создали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, опробовали на себе разработчики. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на директора центра Александра Гинцбурга.

«Что касается разработчиков — да, они не столько на себе испытывают, сколько себя защитили, для того чтобы в условиях пандемии дальше они могли заниматься разработкой <...> Все, кто занимается разработкой, соответственно, все защищены», — пояснил Гинцбург, не уточнив число сотрудников центра, которые опробовали вакцину.

Директор центра также отметил, что побочных эффектов не было, «все живы, здоровы и радуются».

Векторная вакцина, разработанная НИЦЭМ им. Гамалеи, создана на основе ДНК аденовируса и гена коронавируса SARS-CoV-2 и еще не прошла клинические испытания. Поучаствовать в ее исследовании приглашали сотрудников Сбербанка.