Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что страна выходит из Договора по открытому небу. В его администрации ранее заявляли, что Россия неоднократно нарушала условия пакта.

«Я думаю, что у нас очень хорошие отношения с Россией. Но Россия не придерживается договора. Поэтому, пока они не начнут этого делать, мы выйдем», — заявил журналистам Дональд Трамп, передает Reuters.

Он отметил, что есть «очень хороший шанс, что мы заключим новое соглашение или сделаем что-то, чтобы восстановить это соглашение».

Договор по открытому небу, предложенный президентом США Дуайтом Эйзенхауэром в 1955 году, был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002 году. Идея состоит в том, чтобы государства-члены могли осуществлять надзорные полеты над странами друг друга для укрепления доверия.