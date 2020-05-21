СМИ: Кадырова госпитализировали с подозрением на коронавирус

Глава Чечни Рамзан Кадыров находится в московской больнице с подозреним на коронавирус, пишут СМИ со ссылкой на источники.

Baza, в частности пишет, что на первые симптомы Кадыров стал жаловаться несколько дней назад, однако сначала списывал это на ОРВИ. Позже его состояние начало ухудшаться, и врачи рекомендовали ему обратиться в московские больницы. По данным ТАСС, состояние Кадырова стабильное.

В информационном управлении главы и правительства Чечни изданию Znak.com не смогли прокомментировать сообщения источников СМИ: «Мы никакой информации не даем».