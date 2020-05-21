Facebook запустил в России раздел помощи пострадавшим от коронавируса

Раздел, который позволяет просить или предлагать помощь, появился в Facebook на территории России. Так соцсеть решила помочь людям и организациям справиться с трудностями во время пандемии коронавируса, пишут «Ведомости».

В соцсети заметили, что люди стали чаще использовать свои страницы, чтобы решать возникшие проблемы. «Вдохновляясь этими усилиями и стремясь их расширить, мы запускаем в России раздел, с помощью которого можно будет запросить помощь или предложить ее тем, кто столкнулся с наибольшими трудностями в условиях распространения COVID-19», — отметили в пресс-службе Facebook.

Пользователи могут в новом разделе «Запросить помощь» или «Предложить помощь», а также искать оставленные сообщения теми, кто находится поблизости (радиус поиска варьируется от 10 до 100 км). Также можно выбрать категорию запроса или предложения (поддержка бизнеса, еда, снабжение, транспорт и др.).

В Facebook отмечают, что такой раздел в условиях глобального кризиса из-за коронавируса применяется впервые. Ранее такая схема работы использовалась в 2016 году, чтобы помочь пострадавшим от стихийных бедствий.