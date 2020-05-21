США рассматривает возможность краткосрочного продления договора о ядерном оружии с Россией

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность краткосрочного продления договора по СНВ-III с Россией, чтобы не допустить его окончания и подготовить почву для нового документа, включающего в себя Китай. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники, близкие к Белому дому.

Краткосрочное продление рассматривается в Государственном департаменте США и Совете нацбезопасности страны как многообещающий способ не только предотвратить истечение срока действия договора о ядерном вооружении, который истекает в феврале 2021 года, но и заставить Россию согласиться с более всеобъемлющими ограничениями на ядерные вооружения.

Последние недели администрация Трампа сталкивается с растущей критикой из-за того, что цель президента по заключению нового ядерного соглашения с Москвой и Пекином до истечения срока действия Договора по СНВ-III нереалистична, а в случае окончания действующего договора может начаться гонка вооружений.

По мнению Джона Вольфсталя, который наблюдал за ядерной политикой в Совете национальной безопасности при администрации бывшего президента США Барака Обамы, даже шестимесячное продление — это неплохо, чтобы провести переговоры с русскими о новых условиях и призвать китайцев присоединиться.

Действующий договор по СНВ-III был подписан Обамой и российским лидером Владимиром Путиным в 2010 году. Он ограничивает число стратегических ядерных вооружений с обеих сторон до 1550 единиц, а также включает меры проверки, чтобы убедиться в соблюдении условий. Россия в прошлом году заявляла о готовности продлить договор на пять лет без предварительных условий.

Но сейчас США вряд ли согласится на столь длительный срок. По мнению Вольфсталя, одна из главных проблем заключается в том, что неясно, можно ли будет юридически продлить договор снова, если США и Россия — не говоря уже о Китае — не смогут достичь какого-либо соглашения до истечения срока краткосрочного продления.

Некоторые источники Politico сомневаются, что Трампу действительно удастся договориться о полноценном новом договоре, скорее это будет «джентльменское» соглашение, как Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года, заключенный Путиным и Джорджем Бушем-младшим, который призвал к дальнейшим сокращениям ядерных вооружений с обеих сторон, но имел меньше предписаний и ограничений того, как выполнять обязательства. Однако тогда основным действующим документом был Договор СНВ-I.