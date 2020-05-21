Депздрав Москвы опроверг информацию о карантине для людей с иммунитетом к коронавирусу

Москвичам, у которых выявлен иммунитет к коронавирусу, никакие постановления или предписания о самоизоляции не выдаются, но им лучше минимизировать контакты, заявили в департаменте здравоохранения Москвы в ответ на публикацию в СМИ о возможном введении двухнедельного карантина для таких людей.

О том, что люди, у которых обнаружат антитела, свидетельствующие об иммунитете к вирусу, возможно будут изолированы на двухнедельный карантин, ранее сообщал «КоммерсантЪ». Издание утверждало, что такие рекомендации содержатся в решениях Клинического комитета по борьбе с коронавирусом, который работает при департаменте здравоохранения Москвы.

В ведомстве отмечают, что информация не соответствует действительности, и никаких «якобы утвержденных алгоритмов» не существует.

«Пациентам, у которых выявлены иммуноглобулины G, говорящие об иммунитете к вирусу, никакие постановления или предписания о самоизоляции не выдаются», — говорится в заявлении ведомства.

Однако имеющим антитела рекомендуется минимизировать контакты.

«На начальной стадии заболевания организм вырабатывает защитные антитела — иммуноглобулины М (IgM), а на более поздней — иммуноглобулины G (IgG). Зачастую заболевание протекает бессимптомно, и только по наличию антител можно определить, встречался ли он с вирусом. При этом легкие формы заболевания, к которым относятся и небольшое недомогание, насморк и слабость, регистрируются при данной инфекции еще чаще. Таким образом, пациенты, у которых выявлены антитела, могут некоторое время представлять опасность для окружающих. Поэтому им рекомендуется временно минимизировать контакты. Это профилактическая мера, и решение о необходимости самоизоляции принимает сам человек», — поясняет главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции, член клинического комитета департамента здравоохранения Москвы Алексей Мазус.