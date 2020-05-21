ЕГЭ начнется 29 июня

«Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым единый государственный экзамен провести по всей стране, он начнется 29 июня», — заявил Путин на совещании по ситуации в сфере образования.
Все выпускники школ в этом году получат аттестаты без экзаменов, ЕГЭ будут сдавать только те, кто поступает в вузы.
«Рассчитываю, что учеба для всех первокурсников страны с учетом эпидемиологической ситуации начнется без больших потерь времени. Мы также уже договорились с Министерством обороны отложить призыв на военную службу выпускников школ этого года», — добавил президент.