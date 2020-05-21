ЕГЭ начнется 29 июня

Президент России Владимир Путин предложил провести ЕГЭ 29 июня во всей стране, от также сообщил, что Минобороны отложит призыв выпускников 2020 года.

«Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым единый государственный экзамен провести по всей стране, он начнется 29 июня», — заявил Путин на совещании по ситуации в сфере образования.

Все выпускники школ в этом году получат аттестаты без экзаменов, ЕГЭ будут сдавать только те, кто поступает в вузы.

«Рассчитываю, что учеба для всех первокурсников страны с учетом эпидемиологической ситуации начнется без больших потерь времени. Мы также уже договорились с Министерством обороны отложить призыв на военную службу выпускников школ этого года», — добавил президент.