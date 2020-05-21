«Прошу дать мне шанс»

Житель Перми Даниил Симанов, обвиняемый в реабилитации нацизма за фото генерала Андрея Власова на сайте акции «Бессмертный полк», стал волонтером, чтобы помогать пожилым людям во время пандемии коронавируса, он просит дать ему шанс исправиться. Об этом Симанов заявил в видеообращении, которое публикует 59.ru.

«Я не хотел оскорбить вас и ваших предков, которые воевали за мир. Прошу предоставить мне шанс проявить себя в делах и обещаю, что подобного никогда больше не повторится. Я не хочу снять с себя ответственность за этот поступок. Мои действия никаким образом не могут быть оправданы. Я искренне раскаиваюсь в содеянном. Прошу прощения у каждого, кто был оскорблен. Желаю всем мирного неба над головой», — говорит Симанов.

Ранее он разместил на сайте акции «Бессмертный полк» фото советского генерала Андрея Власова, который перешел на сторону Германии во время Великой Отечественной войны. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.

16 мая уголовные дела также были возбуждены за фото нацистов в отношении Андрея Шабанова из Самары, Дениса Воронцова из Волгограда и Вячеслава Круглова из Ульяновска. 21 мая СК сообщил об еще одном деле о реабилитации нацизма из-за изображений нацистов на сайте «Бессмертного полка». На этот раз речь идет о девушке из Тульской области, разместившей фото Адольфа Гитлера и указавшей, что это Герой Великой Отечественной войны и Второй мировой войны.