Путин подарил Шойгу орден на день рождения

Министр обороны Сергей Шойгу награжден в честь своего 65-летия орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами. «Владимир Путин поздравил министра обороны Сергея Шойгу с 65-летием и подписал указ о награждении главы оборонного ведомства орденом», — сообщается на сайте Кремля.

Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова была награждена «за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу». Кроме нее, такую же награду получил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя и посол по особым поручениям МИД Андрей Аветисян.

Напомним, что Сергей Шойгу был отмечен в исследовании о российских орденоносцах как рекордсмен по учреждению ведомственных наград. В честь юбилеев госнаграды получают многие политики.