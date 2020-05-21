Обвинение «омбудсмену полиции» строится на словах трех свидетелей

Обвинение против создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова строится на показаниях трех человек, а в материалах дела нет документальных улик, подтверждающих их слова. Как сообщают «Открытые медиа», это следует из материалов дела, оглашенных 8 мая в Тверском суде Москвы.

Следствие утверждает, что вымогательство, в котором обвиняют Воронцова, проходило с использованием мессенджера WhatsApp и социальной сети «ВКонтакте», однако полиция не передала в суд переписок или подтверждения звонков. Свидетельства, которые есть в деле: материалы допросов потерпевшего сотрудника полиции (у которого Воронцов якобы вымогал 300 тыс. руб. за необнародование интимных фото), отца потерпевшего и девушки, которой полицейский отправлял интимные фото.

Потерпевший заявил следствию, что в 2017 году он состоял в группах «ВКонтакте» о жизни полиции, администратором которых был Воронцов. В одной из групп мужчина познакомился с девушкой под ником «Николь Вороновская» и отправил ей несколько своих фото, в том числе интимных. Девушка позже написала, что ее взломали, а через полтора месяца потерпевшему позвонил через WhatsApp неизвестный и потребовал 300 тыс. руб. за то, чтобы фото не появились в Сети. Полицейский считает, что звонил Воронцов, так как он узнал его «по речи, тембру, громкому голосу, интонации». До указанных событий они общались дважды (один раз менее пяти минут).

Потерпевший отказался платить, а позднее фотографии были опубликованы в одной из групп «ВКонтакте». При этом полицейский просил Воронцова удалить снимки, но у «омбудсмена полиции» уже не было прав администратора.

«Характер моей переписки на эту тему носит доброжелательный характер, поскольку я преследовал цель любыми способами удалить мои интимные фотографии из социальной сети. В переписке не упоминались суммы или денежные средства, поскольку главное в тот момент было удалить фотографии. Тем более я уже отказал в выплате Воронцову 300 тыс. и не хотел напоминать об этом, чтобы не обострять обстановку», — заявил потерпевший на допросе. После публикации снимков мужчину уволили из МВД.

Девушка, которая получила от полицейского интимные фото, рассказала следствию о жалобах Воронцова на потерпевшего: тот использовал связи с «омбудсменом полиции» для знакомств. Воронцов якобы предложил ей добыть на полицейского компромат, чтобы тот не раскрывал личность «омбудсмена» в интернете. Девушка говорит, что получила интимные фото, переслала их Воронцову, а после заявила потерпевшему, что ее взломали.

Воронцов, обвинение которому предъявили 8 мая, отрицает свою вину.