Дмитрий Некрасов о числе смертей и их сокрытии

Я вообще базово исходил из того, что история с коронавирусом скорее укрепит российскую власть, нежели наоборот. В целом почти любая чрезвычайщина при прочих равных позволяет авторитарным режимам продемонстрировать заботу о подданных и реальную деятельность на фоне всяких вечно критикующих балаболов.

Однако последние несколько дней развивается сюжет, который в перспективе может диаметрально развернуть это мое представление.

Это сюжет про число смертей и их сокрытие.

На мой чисто субъективный взгляд в реальности перед нами два не связанных факта.

Факт 1. Смертность в РФ и правда ниже, чем во многих развитых странах. Во-первых, тупо из-за того, что в России мужчины редко доживают до возраста максимального риска смертности от вируса. Во-вторых, по какой-то пока не установленной причине, благодаря которой вся северная, центральная и восточная Европа демонстрирует гораздо меньшую смертность, чем южная и западная. Не буду спекулировать, связано ли это с генетикой или с прививками, но большие объемы данных по разным странам свидетельствуют, что эта закономерность есть.

Факт 2. Смерти от короновируса в России и правда где-то нагло скрывают, а где-то не учитывают от некомпетентности. Возможно, по указанию центральной власти, возможно, от глупости на местах или от коррупции, но данные факты без сомнения есть и чем дальше, тем больше будут всплывать.

В нормальной ситуации центральной власти (у которой и правда, как ни считай, средние показатели лучше многих) надо бы следить за достоверностью статистики, наказывать за манипуляции и отчитываться максимально честно.

Однако система построена по иным принципам. Государство привыкло врать, а уровень доверия населения изначально низкий. Причем бог с ним с собственно отчетностью бюрократии — это дело теоретически поправимое. Гораздо важнее инерция госпропаганды, которая годами заточена на борьбу с внешним врагом и демонстрацию, что у супостатов еще хуже, чем в исконно-посконной. И вот супостаты написали, что в России-де смерти скрывают, и надо тем супостатам отповедь дать. И пропаганда на полную катушку начинает кричать, что нет, не скрывают, у нас лучшая в мире медицина.

А ведь на самом деле где-то все равно скрывают, а где-то тупо не учитывают. Не важно, по указанию центральной власти или без оного. И не нужно быть провидцем, чтобы сказать, что подобные факты будут массово всплывать в паблике. А эпидемия затронет очень многих, и знание даже про 2-3 пострадавших из многих сотен знакомых, как правило, создает преувеличенные представления о масштабах жертв эпидемии у конкретного россиянина.

Если бравурная пропаганда о низкой смертности/лучшей медицине и самоощущение масс будут сильно расходиться, это может иметь для общественного мнения эффект, аналогичный Чернобылю в СССР. Причем не столько для «прогрессивной общественности», которая обвинит власть, что бы ни происходило, сколько для самого настоящего исконно-посконного «глубинного народа».

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