Apple и Google создали технологию для оповещения контактировавших с зараженными COVID-19

Apple и Google выпустили технологию для смартфонов, с помощью которой людей, контактировавших с зараженными коронавирусом, можно автоматически уведомлять об этом. Как сообщает The Guardian, программное обеспечение использует Bluetooth для определения, провел ли пользователь приложения пять минут рядом с другим пользователем приложения, у которого впоследствии выявили коронавирус.

Правительства многих стран уже пытались, в основном безуспешно, создать свои собственные приложения для борьбы с распространением пандемии COVID-19. Многие из этих приложений столкнулись с техническими проблемами на телефонах с ПО от Apple и Android и не получили широкого распространения. Обычно приложения использовали GPS для отслеживания местоположения людей. Apple и Google не стали использовать GPS из-за проблем конфиденциальности и точности.

Новацией технологических гигантов уже заинтересовались в 22 странах и нескольких штатах США. Но есть и противники, которые считают, что ограничения конфиденциальности Apple и Google помешают работникам здравоохранения получить доступ к данным о потенциально зараженных.

Компании заявили, что не пытаются заменить схемы отслеживания контактов, однако они хотят автоматически «уведомлять о воздействии», что может ускорить процесс выявления контактировавших и замедлить распространение COVID-19 от вирусоносителей к незнакомым с ними людьми.

Личность пользователей приложения будет защищена шифрованием и анонимными маяками-идентификаторами, которые будут часто меняться. Программное обеспечение будет доступно для загрузки на большинстве моделей смартфонов, выпущенных с сентября 2015 года.

«Мы считаем, что надежные меры защиты конфиденциальности являются лучшим способом стимулирования использования этих приложений», — отмечается в совместном заявлении компаний.