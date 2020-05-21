Профессор Григорий Голосов об образовании онлайн

Образование онлайн на базе вузов бессмысленно, и таким его делает рост объема и общедоступности сети. Чтобы разобраться в этом парадоксе, надо задуматься о смысле слова «образование» (О). Если О — это усвоение информации, то усваивать ее можно онлайн в неограниченных объемах без всяких вузов. Если О — это направляемое и контролируемое усвоение информации, то общедоступность нужных источников и контроль должны обеспечивать централизованные (но не обязательно государственные) агентства, а не отдельные вузы. Система чем-то напоминала бы чиновничьи экзамены в средневековом Китае. Если О — это обучение, то оно должно быть индивидуализированным и ориентированным на приобретение индивидуально полезных навыков, а это в сети достижимо с большим трудом. Педагогика в более широком смысле в сети вообще невозможна, и переход О в сеть поставил бы крест на всей европейской традиции гуманистической педагогики.

Решения, принимаемые (а точнее, обсуждаемые) по этому поводу в Кембридже и других престижных местах — вынужденные, и так к ним и нужно относиться, а не как к модели нового прекрасного будущего. Впрочем, по итогам локдауна идея онлайн-образования окажется до такой степени дискредитированной, что особенно беспокоиться по поводу перевода всех в онлайн я бы не стал. Это возможно только как недобросовестная практика экономии расходов на образование, но данного аспекта я здесь не касаюсь.

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