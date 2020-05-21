Верховный суд США блокирует передачу Конгрессу материалов большого жюри о вмешательстве России в выборы

Верховный суд США заблокировал просьбу судебного комитета Палаты представителей о передаче конгрессменам материалов большого жюри из расследования Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы 2016 года. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Суд удовлетворил экстренную просьбу администрации Дональда Трампа о сохранении секретности материалов большого жюри, пока будет рассматриваться полная апелляция Белого дома по данному вопросу. Нижестоящие суды выносили вердикты о передаче документов.

Отмечается, что распоряжение Верховного суда — не окончательное и было принято без брифинга или устных аргументов. Однако оно повышает вероятность того, что информация останется засекреченной до ноябрьских выборов, если только суд не примет специальных мер для ускорения рассмотрения дела этим летом (начало рассмотрения апелляции намечено на 1 июня). Если 1 июня Верховный суд решит не рассматривать дело, материалы передадут Конгрессу. В противном случае обычный календарь суда предусматривает начало подробного рассмотрения не раньше октября.

Материалы большого жюри содержат информацию, не вошедшую в публичный вариант доклада Мюллера за март 2019 года, а также некоторые документы и стенограммы допроса свидетелей, упомянутые на его страницах. Судебный комитет Палаты представителей настаивает на необходимости доступа к материалам, так как продолжает расследование по делу об импичменте в отношении Трампа и возможной инициации «второго импичмента». Комитет сообщил суду, что у него имеются процедуры для защиты конфиденциальности материалов.

«Продолжающаяся задержка Министерства юстиции является частью модели, в которой администрация Трампа скрывает правду от общественности», — считает спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Напомним, что в докладе Мюллера говорилось о вмешательстве России в президентскую кампанию 2016 года, а также о некоторых связях российских организаций и должностных лиц кампании Трампа. Однако сговор доказан не был. В Судебном комитете отмечают, что материалы большого жюри могли бы помочь понять, повлиял ли Белый дом на недавние решения, связанные с судебным преследованием за ложь Конгрессу и фальсификацию свидетельств Роджера Стоуна (вынесен более мягкий приговор, чем запрашивала прокуратура) и за ложь ФБР Майкла Флинна (дело прекращено). Оба этих дела были инициированы Мюллером.