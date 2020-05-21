Андрей Лошак: Вранье из абстрактно-политического становится убийственным

Многие опубликовали душераздирающий пост молодого человека, у которого от короновируса в Москве умер отец. Его можно было бы спасти, если бы не бардак и равнодушие системы. Наверное, похожие истории случались этой весной и в других странах, но вот дальше автор поста возмущается, что в справке о причинах смерти врачи не указали коронавирус. Мухлеж со статистикой по эпидемии — это уже национальные особенности, об этом сейчас много пишут и правильно делают, потому что власть пробила очередное дно.

Вранье — это, как известно, фундамент нашего карточного домика, на нем все тут держится. Но когда подтасовывают результаты выборов, то большинству кажется: да ну, фигня какая-то, все равно эти выборы ничего не решают. Где я и где политика? И в результате мы получаем вот эту оборзевшую, наглую, как ухмылка Сечина, власть. Потому что если можно во время выборов циферки подкрутить, но почему нельзя во время мора?

Перевирая статистику по короновирусу, людей выгоняют на улицу в разгар эпидемии — причем в зоне риска в первую очередь оказываются самые незащищенные слои населения, те, кто не сможет пересидеть эпидемию, потому что дома жрать нечего. Естественный отбор, jedem das seine. Зачем это делает Путин, понятно: чтобы не платить людям резервные триллионы рублей, на которых он сидит, как мышь на крупе, ну и чтобы поскорее провернуть аферу с поправкой, пока рейтинг доверия не ушел в минус. Так вранье из абстрактно-политического становится убийственным — в прямом смысле этого слова. Позиция «я вне политики» через какое-то время тоже становится убийственной, точнее, самоубийственной, потому что политика, если ею не заниматься, очень скоро начинает ломиться к тебе в дверь с косой наперевес.

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