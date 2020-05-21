«Российский экологический оператор» не планирует делать приоритетом переработку мусора

Проект федеральной схемы обращения с ТКО, подготовленный «Российским экологическим оператором», сосредоточен на захоронении и сжигании мусора, а не на использовании отходов в качестве вторсырья.

Как пишет «КоммерсантЪ», проект схемы предусматривает строительство и реконструкцию 868 «мусорных» объектов. Среди них — 148 мусоросжигательных завода общей мощностью 4,3 млн тонн в год. Минимальная стоимость инфраструктуры оценена в 101 млрд руб. При этом в схему пока не включены 25 анонсированных «Ростехом» мусоросжигательных предприятий.

Запланирована постройка и модернизация 351 полигона (253 новых) и 355 сортировочных станций. 53 станции предполагают компостирование отходов, 24 — производство топлива RDF (измельчение и прессование полезных фракций для последующего сжигания). Среди новых объектов менее десяти связаны с переработкой (обычно это мощности по компостированию или производству RDF).

Это противоречит идеям, изначально закладываемым в «мусорную реформу». Предполагалось, что должно снижаться количество мусора для захоронения и максимальные его объемы идти во вторичный оборот.

Проект схемы планируется обсуждать с бизнесом и регионами до осени.

Эксперты считают, что проект схемы — формальная попытка выполнить цели нацпроекта «Экология» (на переработку к 2024 году должно идти 36% всех отходов в стране, сейчас таких — менее 10%). Для этого Минприроды и РЭО используют поправки, принятые в декабре 2019 года, которые приравнивают энергетическое сжигание мусора к переработке. Также эксперты указывают на отсутствие в схеме информации о востребованности вторсырья, о проценте полезных фракций в мусоре и о необходимости дополнительных мощностей по утилизации разных фракций, например, при внедрении раздельного сбора мусора.