От коронавируса в России умерли более трех тысяч человек

За последние сутки в России выявлено 8849 новых случаев коронавируса, 127 человек умерли. Выздоровели 7289 человек. Всего выявлено 317 554 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 3099 летальных исходов, выздоровели 92 681 человек.

Новые случаи:

🔸 Москва — 2913

🔸 Московская область — 892

🔸 Санкт-Петербург — 408

🔸 Красноярский край — 376

🔸 Нижегородская область — 204

🔸 Свердловская область — 174

🔸 Ростовская область — 142

🔸 Ярославская область — 133

🔸 Калужская область — 121

🔸 Брянская область — 117

🔸 Республика Дагестан — 103

🔸 Рязанская область — 96

🔸 Краснодарский край — 91

🔸 Тульская область — 89

🔸 Республика Башкортостан — 89

🔸 Тамбовская область — 84

🔸 Челябинская область — 84

🔸 Пензенская область — 83

🔸 Волгоградская область — 82

🔸 Курская область — 81

🔸 Чувашская Республика — 78

🔸 Новосибирская область — 76

🔸 Самарская область — 74

🔸 Республика Северная Осетия — 73

🔸 Белгородская область — 71

🔸 Республика Татарстан — 71

🔸 Ульяновская область — 70

🔸 Ставропольский край — 69

🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 68

🔸 Мурманская область — 67

🔸 Саратовская область — 67

🔸 Ямало-Ненецкий АО — 64

🔸 Хабаровский край — 64

🔸 Липецкая область — 62

🔸 Смоленская область — 61

🔸 Ленинградская область — 61

🔸 Ханты-Мансийский АО — 59

🔸 Владимирская область — 57

🔸 Алтайский край — 57

🔸 Ивановская область — 55

🔸 Орловская область — 49

🔸 Приморский край — 49

🔸 Астраханская область — 48

🔸 Пермский край — 48

🔸 Омская область — 47

🔸 Оренбургская область — 45

🔸 Республика Тыва — 44

🔸 Республика Ингушетия — 43

🔸 Воронежская область — 41

🔸 Архангельская область — 41

🔸 Тверская область — 39

🔸 Республика Марий Эл — 38

🔸 Республика Саха (Якутия) — 37

🔸 Республика Адыгея — 36

🔸 Республика Мордовия — 35

🔸 Калининградская область — 34

🔸 Иркутская область — 34

🔸 Псковская область — 33

🔸 Новгородская область — 32

🔸 Республика Калмыкия — 32

🔸 Забайкальский край — 31

🔸 Республика Хакасия — 29

🔸 Кировская область — 27

🔸 Республика Бурятия — 27

🔸 Вологодская область — 26

🔸 Кемеровская область — 23

🔸 Чеченская Республика — 21

🔸 Томская область — 20

🔸 Республика Карелия — 19

🔸 Камчатский край — 18

🔸 Курганская область — 17

🔸 Амурская область — 17

🔸 Еврейская АО — 15

🔸 Республика Коми — 13

🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 12

🔸 Костромская область — 11

🔸 Тюменская область — 11

🔸 Республика Алтай — 6

🔸 Удмуртская Республика — 5

🔸 Магаданская область — 5

🔸 Сахалинская область — 2

🔸 Ненецкий АО — 1

🔸 Республика Крым — 1

🔸 Севастополь — 1