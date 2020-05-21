Россия установила рекорд по продаже облигаций

Министерство финансов России выставило на аукцион 20 мая облигаций на рекордную для единовременного размещения сумму в 112 млрд рублей. Срок погашения облигаций — октябрь 2027 года, пишет Bloomberg. Заявки по облигациям достигли 149 млрд руб., так как инвесторы ожидают дальнейшее сокращение процентных ставок, а банки могли приобретать облигации в качестве обеспечения.

Россия активизировала продажу облигаций для финансирования мер по стимулированию экономики во время пандемии коронавируса.

Минфин также продал облигаций на 46,8 млрд руб. с погашением в марте 2039 года и на 10,8 млрд руб. облигаций, связанных с инфляцией.

Доходность 10-летних российских гособлигаций в среду торговалась на уровне 5,44% — это самый низкий показатель с начала торгов в 2007 году.