В США арестовали двух человек, связанных с побегом из Японии бывшего главы Nissan Карлоса Гона

Разыскиваемых Японией за помощь в побеге бывшему главе Nissan Карлосу Гону двух человек задержали в США 20 мая. Один из них — бывший американский спецназовец, а второй — его сын, сообщает Reuters.

Ордера на арест бывшего спецназовца Майкла Тейлора и его сына Питера Тейлора Япония направила еще в январе. Кроме них в причастности к побегу бывшего главы Nissan от японского суда в Ливан обвиняется Джордж-Антуан Зайек, также объявленный в розыск.

Прокуроры считают, что Питер Тейлор отправился в Японию за день до побега Гона, а Майкл Тейлор и Зайек прибыли в день, когда это произошло, с большими черными ящиками, предназначенными для музыкального оборудования. Все трое встретились с Гоном, который после входа в гостиничный номер с Майклом Тейлором и Зайеком, спрятался в одной из коробок. Ее отвезли в аэропорт и погрузили на частный самолет, летевший в Турцию.

Тейлоры были арестованы после того, как правоохранительные органы США узнали о заказе Питером билетов из Бостона в Бейрут с вылетом в среду. Адвокат задержанных намерен оспаривать любой запрос об экстрадиции.

Ранее обвинительные документы по семи фигурантам дела о побеге (в том числе четырех пилотов), подготовила Турция, через территорию которой Гон был вывезен.