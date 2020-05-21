Двухнедельный карантин грозит людям с иммунитетом к коронавирусу

Московские власти намерены заставить соблюдать двухнедельный карантин людей, у которых выявлен иммунитет к коронавирусу. Как пишет «КоммерсантЪ», такие рекомендации содержатся в решениях Клинического комитета по борьбе с коронавирусом, который работает при департаменте здравоохранения Москвы.

В документе говорится, что если при тесте на антитела получен отрицательный результат, то пациенту рекомендуется соблюдение общих правил по предотвращению инфицирования. Если показатель IgM (свидетельствует о носительстве вируса) оказывается больше единицы, что говорит о «стадии иммунологического ответа на вирус SARS-CoV-2», то пациент должен «соблюдать самоизоляцию две недели, с учетом особенности процесса до трех недель». Если же показатель IgM меньше единицы, а показатель IgG (показатель иммунитета к вирусу после перенесенной болезни) больше или равен 10, то также рекомендуется «самоизоляция на две недели, если нет информации о ранее перенесенной новой коронавирусной инфекции».

Выявляться наличие иммунитета будет при выборочном массовом тестировании на антитела, которое московские власти запустили с 15 мая.Инфекционист Евгений Тимаков говорит, что его «смущает» пункт о необходимости соблюдать самоизоляцию при обнаружении IgG: «По факту если нет IgM, а есть IgG, то это говорит о перенесенной инфекции как минимум месяц назад, то есть иммунитет сформировался. И человек, который имеет параметры IgG больше 10 и не имеет IgM, является тем, кого можно кидать и в огонь, и в воду. И я не понимаю смысла изоляции в две недели для людей с выраженным IgG». Он отметил, что «по хорошему такие люди, например врачи, имеют право работать в очагах инфекции, так как переболели и имеют иммунитет».