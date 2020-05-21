Глава Коми выступил против объединения региона с Архангельской областью и НАО

Врио главы Коми Владимир Уйба заявил, что он против идеи объединить республику с Архангельской областью и Ненецким автономным округом.

«Хочу сразу сказать, что я против таких разговоров, против таких действий необдуманных. Считаю, что эта инициатива должна исходить снизу, она должна исходить от людей, живущих в этих регионах. Если это им нужно, если это обоюдное решение двух или трех субъектов, тогда это может быть. Если же это функциональное принятие решения без учета мнения людей, проживающих на территории, это заведомо провальный вариант», — заявил он в видеообращении.

13 мая руководители Архангельской области и НАО подписали меморандум об объединении регионов. 19 мая появилась информация, что поступили предложения присоединить к соглашению и республику Коми.