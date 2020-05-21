НВО анонсировала премьеру документального фильма о преследовании геев в Чечне

Массовому зрителю будет представлен документальный фильм «Добро пожаловать в Чечню» режиссера Дэвида Франса, премьера на HBO запланирована на 30 июня. Трейлер фильма опубликован на YouTube.

В аннотации говорится, что это «мощный, открывающий глаза документальный фильм о группе активистов, рискующих своей жизнью, чтобы противостоять продолжающимся преследованиям представителей ЛГБТ в репрессивной и закрытой российской республике Чечня». Чтобы сохранить анонимность героев фильма, им с помощью нейросети наложили лица актеров.

В фильме показан также глава Чечни Рамзан Кадыров, заявивший, что в республике «таких людей нет».





В начале 2020 года картина «Добро пожаловать в Чечню» получила приз зрительских симпатий на Берлинском кинофестивале, фильм также был показан на фестивале «Сандэнс».