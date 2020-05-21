Избиркомам поручили подготовиться к голосованию по поправкам в Конституцию в условиях эпидемии

На закрытом совещании в Центризбиркоме представителям региональных избиркомов пообещали скорое определение даты голосования по конституционным поправкам. Как пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источник, комиссиям поручили обеспечить голосующих масками и перчатками из расчета на явку в 70%. Каждому члену комиссии должны предоставить защитный халат, перчатки и маски. Представителям избиркомов также рекомендовали подумать над проведением голосования на открытом воздухе, что снижает вероятность заражения.

По словам собеседника издания, совмещения всероссийского голосования с единым днем голосования 13 сентября не будет. Ранее источники СМИ в качестве возможной даты голосования называли 24 июня и 8 июля.