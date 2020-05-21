Приговор Мосгорсуда Константину Котову связан с «деструктивным» поведением активиста

Мосгорсуд представил мотивировочную часть приговора по делу осужденного по «дадинской» статье активиста Константина Котова. В ней говорится, что Котов представлял реальную угрозу общественным ценностям, так как его поведение носило деструктивный характер. В частности он кричал «Путин вор!» и «Долой Путина!», пишут «Ведомости».

В январе Конституционный суд, потребовавший пересмотра дела Котова, заявлял, что уголовная ответственность по «дадинской» статье должна быть не просто за неоднократное нарушение порядка организации митингов, а за действия, которые стали причиной причинения вреда здоровью, собственности и общественной безопасности либо создали угрозу причинения такого вреда. Но Мосгорсуд с Конституционным судом не согласился и оставил Котову реальный срок, снизив его с четырех до полутора лет.

Мосгорсуд считает, что участники летних акций, «будучи объединенными деструктивной идеологией», могли «причинить существенный вред», а лозунги, которые скандировал Котов, были направлены по своему содержанию «на подрыв авторитета и дезорганизацию государственной власти в России», свержение президента России, нарушение законодательства, подрыв конституционного строя.

«Невозможно всерьез отвечать на формулировки из 30-х гг. про деструктивные действия. Вынося вот это именем Российской Федерации, они вынуждают нас спорить с очевидным бредом — ну, например, что действия Котова нарушили право граждан на свободу передвижения и выбор места жительства», — говорит адвокат Котова Мария Эйсмонт.