Совфед одобрил дистанционное голосование на выборах и запрет на участие кандидатов с «дадинской» статьей

Верхняя палата российского парламента одобрила законопроекты, которые разрешают на выборах всех уровней электронное дистанционное голосование и голосование по почте, а также запрещают участвовать в качестве кандидатов людям с судимостью за преступления средней тяжести, в том числе и по «дадинской» статье.

Первый законопроект помимо дистанционного голосования позволяет собирать часть подписей для регистрации кандидатов или назначения референдума через портал Госуслуги. Также он дает возможность участвовать в голосовании вне участка по «иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования» (например, из-за ухода за нуждающимися в этом людьми), сообщает «Интерфакс».

Однако на голосование по поправкам в Конституцию изменения распространяться не должны, так как оно регулируется отдельным законом.

Прописана также возможность голосовать на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах «ради защиты здоровья избирателей». А в случае, если минимум в двух муниципалитетах региона введен режим повышенной готовности — выборы губернатора, по законопроекту, можно перенести.

Законопроект, запрещающий участвовать в выборах осужденным по уголовным статьям средней тяжести, также одобрен Совфедом. Документ предусматривает запрет быть кандидатом еще и в течение пяти лет со дня снятия или погашения судимости. Среди статей фигурирует и «дадинская» статья за многократное нарушение закона о митингах, первым осужденным по которой в 2015 году стал активист Ильдар Дадин.