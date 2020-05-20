Во время акции возле здания правительства полиция задержала координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова.

«Полиция проверяла у пикетчиков паспорта и пропуска на перемещение по городу. В итоге в стороне от пикетов во время интервью был задержан и доставлен в ОВД «Пресненский» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, якобы за нарушение режима самоизоляции, хотя имел при себе пропуск», — сообщается в Twitter Удальцова.

Представители «Левого фронта» проводили серию пикетов под общим лозунгом «Требуем реальной поддержки населения в кризис». Активисты по очереди стояли с плакатами «Пособие по безработице — 25 000 рублей!», «Деньги — народу, а не олигархам!», «Кредитная и тарифная амнистия для граждан!», «Выход из кризиса — поворот к социализму!», «Пора менять курс развития России!».