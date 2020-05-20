Правительство оставляет Сечина во главе «Роснефти» еще на пять лет

Правительство утвердило директивы о назначении Игоря Сечина главным исполнительным директором «Роснефти» еще на 5 лет.

«Утверждены директивы, согласно которым представители интересов Российской Федерации — члены совета директоров ПАО «НК «Роснефть» на заседании совета директоров по вопросу повестки дня «О назначении единоличного исполнительного органа» должны голосовать за проект решения, предусматривающий назначение с 24 мая 2020 года на эту должность Сечина Игоря Ивановича сроком на пять лет», — говорится в сообщении кабинета министров.

Сечин возглавляет «Роснефть» с мая 2012 года, до этого он был председателем совета директоров компании.