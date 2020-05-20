Сергей Медведев о коронавирусной статистике

По утрам выходит официальная статистика по ковиду, и у меня на всех девайсах начинают тренькать уведомления: 8 тыс. новых заболевших, 3 тыс. скончалось. И вслед за ними оперативная аналитика: цифры уменьшаются, Россия уже прошла плато... Напоминает советские времена, программу «Время» и радостные сводки по хлеборобам Кубани и сталеварам Кузбасса: собрано зерновых, выплавлено легированной стали, а ты такой слушаешь эти цифры и понимаешь, что они откуда-то из космоса, из параллельной реальности, и к твоей жизни не имеют никакого отношения. То есть у меня лично уже давно произошло отчуждение человека от статистики, которая превратилась в подразделение административной вертикали и стойко держит заданные показатели: дойти до плато в 10 тыс. в день и от него отыгрывать вниз и держать рубеж смертности в 1% от числа выявленных заболевших. И цифры — всего лишь индикаторы политической готовности властей снимать карантины.

И все вроде бы согласны на эти правила игры, и так проще жить в этой статистической иллюзии, но вдруг случаются казусы типа врачей или Дагестана, когда корпоративная или родоплеменная солидарность не дает скрыть реальные цифры и вываливаются показатели, никак не бьющиеся с благостной картиной. И мозг застывает перед неразрешимыми дилеммами, которые неудобны, как на них ни смотри — вот эта смертность врачей в 16 раз выше среднемировой, это что? У нас врачи так плохо защищены или так слабы здоровьем, что умирают в 16 раз чаще, или же смертность российских врачей ближе к среднемировой (а мы все читали, что и в Италии, и в Нью-Йорке остро не хватало СИЗ, так что Россия не одна такая), и реальная смертность от ковида в 16 раз выше официальной? Правда, видимо, где-то посередине, но все равно остается неясность, на сколько умножать официальные цифры (а может, кто-то и делит?)), и удивление тому, с каким энтузиазмом все эти цифры принимаются комментировать.

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