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#Эпидемия

В 2020 году 60 млн человек могут попасть за черту крайней бедности

20.05.2020

Пандемия коронавируса приводит к чрезвычайной гуманитарной ситуации в беднейших странах мира, и пока богатые страны не откроют свои экономики, изменить ситуацию вряд ли возможно, говорит глава Всемирного банка Дэвид Малпасс, которого цитирует The Wall Street Journal

Малпасс отметил, что по оценкам Всемирного банка, в этом году 60 млн человек во всем мире, вероятно, попадут в крайнюю нищету (то есть будут жить менее чем на $1,9 в день), а сотни миллионов — могут потерять работу. Из-за недостатка питания ситуация может привести к задержке развития у детей.

Беднейшие страны не имеют средств, чтобы противостоять экономическому спаду из-за блокировок, вызванных коронавирусом. Их системы социальной защиты слабы, а валюты нестабильны. Для бедных стран, которые в значительной степени зависят от туризма, продажи нефти или других товаров, воздействие пандемии на экономику страны усугубляется сокращением экспорта и иностранных инвестиций.

«Самый большой рынок для развивающихся стран — это страны с развитой экономикой», — поясняет Малпасс.

Всемирный банк предоставит $160 млрд в виде грантов и другой финансовой поддержки развивающимся странам в течение следующих 14 месяцев. Однако, по словам Малпасса, нужно искать систему, которая реально позволит жителям беднейших стран повысить уровень жизни. «Иностранной помощи или помощи в целях развития может быть недостаточно, чтобы действительно это сделать», — говорит глава Всемирного банка.

ФОТО: НИКОЛАС КАММ / AGENCE FRANCE-PRESSE / GETTY IMAGES

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