В 2020 году 60 млн человек могут попасть за черту крайней бедности

Малпасс отметил, что по оценкам Всемирного банка, в этом году 60 млн человек во всем мире, вероятно, попадут в крайнюю нищету (то есть будут жить менее чем на $1,9 в день), а сотни миллионов — могут потерять работу. Из-за недостатка питания ситуация может привести к задержке развития у детей.

Беднейшие страны не имеют средств, чтобы противостоять экономическому спаду из-за блокировок, вызванных коронавирусом. Их системы социальной защиты слабы, а валюты нестабильны. Для бедных стран, которые в значительной степени зависят от туризма, продажи нефти или других товаров, воздействие пандемии на экономику страны усугубляется сокращением экспорта и иностранных инвестиций.

«Самый большой рынок для развивающихся стран — это страны с развитой экономикой», — поясняет Малпасс.

Всемирный банк предоставит $160 млрд в виде грантов и другой финансовой поддержки развивающимся странам в течение следующих 14 месяцев. Однако, по словам Малпасса, нужно искать систему, которая реально позволит жителям беднейших стран повысить уровень жизни. «Иностранной помощи или помощи в целях развития может быть недостаточно, чтобы действительно это сделать», — говорит глава Всемирного банка.

ФОТО: НИКОЛАС КАММ / AGENCE FRANCE-PRESSE / GETTY IMAGES

