Москва готова делиться опытом низкой смертности от COVID-19 с другими странами

The New York Times опубликовала письмо главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, в котором он пишет, что уверен в точности своих данных о смертях от коронавируса, так как медики проводят вскрытие в каждом случае. При этом чиновники готовы обсудить этот опыт с российскими и зарубежными экспертами.

«Мы проводим вскрытие в каждом случае, и поэтому мы уверены в точности наших данных. Увеличение показателей смертности является естественным с ростом острых респираторных вирусных инфекций, которые усугубляют основные заболевания», — отмечается в письме. При этом Хрипун уточняет, что в других странах также «уровень смертности от COVID-19 ниже, чем общее увеличение уровня смертности». Но даже если бы все дополнительные смерти в Москве были бы связаны с коронавирусом, ситуация все равно была бы лучше, чем в Лондоне или Нью-Йорке.

В апреле 2020 года в Москве было зарегистрировано 11 846 смертей. Это число на 1 841 больше, чем в апреле 2019 года и на 985, чем в тот же месяц 2018 года. От коронавируса в Москве за апрель умерло 639 человек. В письме отмечается, что «Москва готова обсудить свой опыт с российскими и зарубежными экспертами».

Ранее российское министерство иностранных дел потребовало опровержения материалов Financial Times и The New York Times, в которых журналисты, опираясь на данные статистики о смертности в Москве и Санкт-Петербурге, предполагали, что количество летальных исходов от коронавируса может быть занижено. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России обратилась из-за этих публикаций и сделанных на их основе новостей других изданий в Генпрокуратуру.