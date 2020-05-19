Трамп направил ВОЗ условия финансирования со стороны США

Если Всемирная организация здравоохранения не возьмет обязательства по «значительным существенным улучшениям» в ближайшие 30 дней, то США прекратят ее финансирование и пересмотрят членство в ней. Об этом говорится в письме гендиректору ВОЗ Тедросу Аданому Гебреисусу, которое президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter.

«Я не могу позволить американским налогоплательщикам продолжать финансировать организацию, которая в ее нынешнем состоянии явно не отвечает интересам Америки», — пишет Трамп.

По мнению президента США, ВОЗ игнорировала различные предупреждения о коронавирусе, восхваляя внутренние ограничения в Китае и его «прозрачность» в вопросе здравоохранения, и не советовала запрещать международные перелеты. Трамп также процитировал январское утверждение ВОЗ о том, что вирус не может передаваться от человека человеку.

«Ясно, что ошибки, совершенные вами и вашей организацией в ответ на пандемию, были чрезвычайно дорогостоящими для всего мира, — пишет Трамп. — Единственный путь вперед для Всемирной организации здравоохранения заключается в демонстрации независимости от Китая».

Напомним, что в середине апреля Трамп уже заявлял о том, что его страна прекратит финансирование ВОЗ. На долю США приходится порядка 20% финансирования организации.