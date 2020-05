Комиссия Госдумы по вмешательству обратилась в Генпрокуратуру из-за статей FT и NYT о смертности от коронавируса

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России обратилась в Генпрокуратуру и просит принять меры прокурорского реагирования из-за материалов Financial Times и The New York Times о смертности в РФ от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комиссии Василия Пискарева. При этом члены Комиссии просят Генпрокуратуру принять меры к изданиям «МБХ медиа», «Настоящее время» и «Кавказ. Реалии» за ретрансляцию этих статей.

«Мы изучили публикации этих англоязычных газет, а также выявили ряд зарубежных русскоязычных ресурсов, в том числе ориентированных на отдельные российские регионы, распространявших деструктивный информационный вброс The New York Times и Financial Times среди российской аудитории», — сказал Пискарев.

Напомним, что ранее заблокировать новость «МБХ медиа» со ссылкой на материал Financial Times о смертности от коронавируса потребовал от Google Роскомнадзор. Опровержения статей от FT и NYT требовал МИД РФ. Однако глава министерства Сергей Лавров сообщил, что санкции к изданиям со стороны его ведомства применяться не будут, так как это дело Роскомнадзора.

Financial Times писала, что число умерших в России с коронавирусом может быть на 70% выше, чем значится в официальных данных. The New York Times выпустила материал о том, что количество смертей в Москве в апреле превышает на 1700 среднегодовой уровень и предположила, что это могут быть неучтенные смерти от коронавируса.