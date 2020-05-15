Россия обжаловала решение апелляционного суда Гааги по делу ЮКОСа

15 мая Россия подала кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов в надежде оспорить решение апелляционного суда Гааги по делу ЮКОСа, согласно которому бывшим акционерам компании страна должна выплатить более $50 млрд. Об этом сообщает Минюст России.

«Российская Федерация убеждена, что выводы апелляционного суда неправомерны и не обоснованы», — отмечают в министерстве. По мнению ведомства, «апелляционный суд пренебрег многочисленными фактами нарушения истцами антикоррупционного и «антиотмывочного» регулирования», а «контроль над активами компании был получен экс-акционерами «ЮКОСа» с помощью доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа должностных лиц, отвечающих за ее приватизацию».

Согласно позиции российских властей, бывшие владельцы нефтяной компании систематически уклонялись от уплаты налогов, выводили активы за рубеж, отмывали деньги и совершали прочие противоправные действия.

«Поэтому истцы, имея «грязные руки», не могут быть признаны добросовестными инвесторами в смысле Договора к Энергетической Хартии, на который они ссылаются. Помимо этого, представлены доказательства подкупа российскими олигархами основного свидетеля по делу», — отмечают в Минюсте.

Также российские власти считают, что «истцы ввели арбитров в заблуждение относительно конечных бенефициаров трех подставных компаний, подавших иски против Российской Федерации», при этом суд «проигнорировал отсутствие недвусмысленного согласия РФ на арбитражное разбирательство», а само решение — не соответствует позиции Европейского суда по правам человека.

Напомним, что в феврале апелляционный суд Гааги постановил, что Россия должна выплатить бывшим акционерам ЮКОСа $57 млрд. Иски бывшие акционеры подали еще в 2005 году и требовали взыскать с РФ $100 млрд. В 2014 году суд постановил, что РФ в начале 2000-х годов совершила полномасштабную атаку на ЮКОС и ее бенефициаров с целью обанкротить нефтяную компанию и завладеть ее активами. В качестве компенсации экс-акционерам ЮКОСа было присуждено $50 млрд. Окружной суд Гааги отменил это решение в апреле 2016 года, но апелляционный суд Гааги посчитал первоначальное решение правомерным.