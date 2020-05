Лавров выступил против санкций в отношении FT и NYT

Российский МИД не планирует принимать какие-либо меры против изданий Financial Times и The New York Times за публикации о российской статистике смертности от коронавируса, заявил в интервью РБК Сергей Лавров.По его словам , этими вопросами должен заниматься Роскомнадзор, который ранее начал расследование и уже потребовал от Google заблокировать новость на сайте «МБХ медиа».«Я в принципе против того, чтобы устраивать судилище над журналистами, но журналисты должны отвечать за то, что они печатают», — пояснил свою позицию Лавров.Ранее российский МИД потребовал опровержений от FT и NYT, говорила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Financial Times писала, что число умерших пациентов с коронавирусом в России может быть на 70% выше официальных данных. The New York Times выпустила материал о том, что количество смертей в Москве в апреле превышает на 1700 среднегодовой уровень и предположила, что это могут быть неучтенные смерти от коронавируса.