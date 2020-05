Роскомнадзор требует от Google заблокировать новость на основе материала FT о смертности от коронавируса

Роскомнадзор потребовал от компании Google заблокировать на сайте «МБХ медиа» новость, со ссылкой на материал Financial Times о том, что реальная смертность от COVID-19 в России может быть на 70% выше официальной. Об этом сообщает «МБХ медиа»,сайт которых находится на облачном хостинге Google Cloud Platform.

Согласно письму Роскомнадзора, требование о блокировке связано с решением Генпрокуратуры от 13 мая 2020 года, которая посчитала, что материал содержит «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка».

Напомним, что ранее Роспотребнадзор начал проверку материалов Financial Times и The New York Times о смертности от коронавируса в России, а МИД РФ потребовал от изданий опровержений.