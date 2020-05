Роскомнадзор ищет фейки в материалах FT и NYT о смертности от коронавируса

Роскомнадзор начал изучать на наличие фейков публикации Financial Times и The New York Times о заниженной официальной статистике смертей от коронавируса в России. Об этом пишет «Интерфакс», со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Речь идет о соответствии материалов зарубежных изданий требованиям ст. 15.3 закона «Об информации», которые направлены на «противодействие распространению в России недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности».

Ранее опровержений от FT и NYT потребовал российский МИД.

Financial Times писала, что число умерших пациентов с коронавирусом в России может быть на 70% выше официальных данных. The New York Times выпустила материал о том, что количество смертей в Москве в апреле превышает на 1700 среднегодовой уровень и предположила, что это могут быть неучтенные смерти от коронавируса.