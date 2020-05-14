Статистика vs реальность

Министерство внутренних дел заявляет о снижении на 9% в апреле 2020 года по сравнению с апрелем 2019 года случаев семейно-бытового насилия. Ряд депутатов, среди которых Виталий Милонов, обратились к генпрокурору Игорю Красных с требованием проверить информацию в СМИ о росте домашнего насилия, так как она может «сформировать недостоверную картину, порочащую институт семьи и брака».

«Утверждения представителей некоторых общественных организаций о росте семейно-бытовых преступлений в период действия ограничительных мер не нашли объективного подтверждения. В апреле 2020 года зарегистрировано на 9% меньше, чем в апреле 2019 года, посягательства в сфере семейно-бытовых отношений, в том числе на 14,6% меньше фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 17,1% — средней тяжести и на 3,3% — легкого вреда здоровью», — говорится в опубликованном 14 мая сообщении МВД.

Опираясь на данные МВД за первый квартал, в которых говорилось о снижении домашнего насилия на 13%, депутаты Госдумы от «Единой России» Николай Земцов, Инга Юмашева, Владимир Крупенников и Виталий Милонов обратились к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить информацию в СМИ о росте домашнего насилия из-за несоответствия официальной статистике, сообщает телеканал «Царьград».

Депутаты считают, что распространение данных о росте домашнего насилия подпадает под статью административного кодекса «Злоупотребление свободой массовой информации» и требуют проверить законность данной информации в СМИ, так как она может «сформировать недостоверную картину, порочащую институт семьи и брака».

Речь идет о материале, в котором депутаты Госдумы Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова просили вице-премьера Татьяну Голикову помочь с утверждением мер против домашнего насилия, уровень которого растет в период изоляции. Увеличение уровня они подтверждали, ссылаясь на данные НКО.

О том, что по данным НКО, в период с 10 апреля количество жертв насилия и случаев насилия в семье увеличилось в 2,5 раза, 5 мая заявляла и Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, в марте поступало около 6 тыс. сообщений о домашнем насилии, а в апреле — более 13 тыс.

«Следуя логике «доносчиков» (иначе я их не воспринимаю), генеральному прокурору стоит проверить и Уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову, и всех нас — соавторов законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия, а также тех, кто работает с жертвами домашнего насилия и видит, насколько усугубилась проблема в апреле и мае. Все мы, вместе с пострадавшими женщинами, детьми и стариками, по их мнению, просто пытаемся «опорочить институт брака и семьи», — цитирует РБК мнение депутата Оксаны Пушкиной о письме генпрокурору ее коллег по Госдуме.