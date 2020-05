МИД России требует от FT и NYT опровержения материалов о смертности от коронавируса

Российский МИД направит письма в издательства Financial Times и The New York Times с требованием опровергнуть данные о занижении смертности от коронавируса в России. Об этом заявила ТАСС официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По ее словам, МИД также адресовал соответствующее обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру и генеральному секретарю ЮНЕСКО Одре Азуле.

Financial Times ранее писала, что число умерших пациентов с коронавирусом в России может быть на 70% выше официальных данных. The New York Times выпустила материал о том, что количество смертей в Москве в апреле на 1700 выше среднегодового уровня и предположила, что это могут быть неучтенные смерти от коронавируса.