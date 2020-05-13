Врач Антон Родионов: Ковидный FAQ-2, или Ответный удар

— У меня (НЕ ПУГАЙТЕСЬ, НЕ У МЕНЯ ЛИЧНО! — А.Р.) появились симптомы недомогания (повышение температуры, кашель, потеря обоняния, боль в горле и т.д.), но при этом я вполне могу дышать комнатным воздухом. Что мне делать, куда бежать, какие препараты принимать?

Никуда бежать не надо. Сидите дома, при плохой переносимости высокой температуры принимайте парацетамол. Не нагружайте собой систему здравоохранения, она до предела загружена тяжелыми больными (в этом месте предвижу волну гнева от тех, кто читает по диагонали. Внимательно! Это для легких форм болезни). От обращения в поликлинику вы всё равно ничего хорошего не получите. Мазок, карантин, постановление, программа слежения на телефон… Оно вам надо? Противовирусных лекарств как не было, так до сих пор и нет (сейчас уже понятно, что ни гидроксихлорохин, ни ритонавир-лопинавир не работают). Самое обидное, что нет возможности на ранних стадиях остановить прогрессирование болезни, поэтому разумная с точки зрения обывателя идея «надо вовремя обратиться к врачу, чтобы не запустить болезнь» в ситуации с ковидом не работает.

Напомню, кстати, что сейчас любой медработник в любом медучреждении может сам быть потенциальным источником инфекции, так что если вы еще не инфицированы, то обращение «не по делу» может стать причиной заболевания. Таких примеров я видел множество.

За медицинской помощью (вызов скорой и решение вопроса о госпитализации) надо обращаться в следующих ситуациях:

• ГЛАВНОЕ: тяжелая одышка (ощущение нехватки воздуха);

• длительно сохраняющаяся лихорадка (>38,5°С);

• наличие дополнительных факторов риска: возраст 65+, сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, диабет, ожирение, онкозаболевания и др.).

Еще раз повторю: основное показание к вызову скорой — невозможность дышать комнатным воздухом.

UPD: Хороший комментарий от коллеги Николай Данилов из кардиоцентра.

«Главным основанием вызова скорой является устойчивая лихорадка, а не начало одышки. Одышка уже снижает шансы на выздоровление, тогда как при лихорадке можно остановить процесс поражения легких вследствие цитокиновой реакции <моноклональными антителами или гормонами>».

— Я боюсь, что у меня коронавирус. Какие анализы мне нужно делать?

Никаких. Чувствительность ПЦР весьма невелика (30-60%, причем мне ближе первая цифра). Иными словами, если вы типично болеете, а «мазок отрицательный», то с вероятностью 40-70% вы всё равно инфицированы коронавирусом.

КТ — прекрасный метод, но он используется не для диагностики коронавируса как такового, а для диагностики вирусной пневмонии. У многих больных же, к счастью, инфекция протекает без воспаления легких или с минимальным поражением легких. Делать КТ «для интереса» не нужно. Это может повлечь за собой инфицирование во время посещения КТ-центра, а также неоправданную госпитализацию. КТ нужно делать только в том случае, когда состояние достаточно тяжелое и обсуждается вопрос госпитализации.

ГЛАВНОЕ: если вы подозреваете у себя болезнь, примите меры к изоляции и не заражайте окружающих.

— Мне кажется, что я уже переболел коронавирусом, поскольку в январе-марте у меня был сильный кашель. Надо ли мне сдать анализ крови на антитела?

Не нужно. Чувствительность и специфичность этих тестов неизвестна. Нет и ответа на самый важный вопрос: гарантирует ли наличие антител IgG невосприимчивость к (повторному) заражению. Высока вероятность того, что у вас был не ковид, сезонные респираторные инфекции никто не отменял.

— Моего родственника положили в больницу, но он жалуется на то, что его никак не обследуют и не лечат!

Это очень частая жалоба, она вполне понятна. Чаще всего она обусловлена тем, что пациенты попадают в очень непривычную и даже пугающую обстановку, которая разительно отличается от привычного стационара, где обычно получают массу обследований, консультаций, задушевных рекомендательных бесед и т.д. Нынешние COVID-госпиталя перепрофилированы именно на лечение ковида. Мы, разумеется, стараемся учитывать сопутствующие заболевания пациента, но не всегда располагаем возможностью их полноценного лечения.

Лечение ковида не предусматривает множества капельниц и уколов. Для безопасности пациента большинство препаратов дают в таблетках. В инъекционной форме в основном назначают антикоагулянты (препараты для разжижения крови). Основной метод лечения в стационаре — кислородная поддержка разной степени интенсивности.

Так что со стороны пациента процесс лечения действительно выглядит не очень захватывающим: кислород из стены, горсть таблеток, 1-2 подкожные инъекции в день и пульсоксиметр на пальчик 3 раза в день. Да и разговорчивость доктора в респираторе существенно снижается.

— Мой родственник в больнице, чем я могу ему помочь?

Что НЕ надо делать. Не надо пытаться получить личный контакт врача; скорее всего, вам его никто не даст. И это правильно. В нынешних условиях рабочий день в зоне предельно насыщен и отвлекаться на разговоры очень непродуктивно.

Что НАДО делать. 1) Обеспечьте пациента всеми необходимыми препаратами для лечения его фоновых хронических заболеваний! 2) Через самого пациента передайте врачу информацию о готовности приобрести дополнительные препараты (как правило, речь идет об антикоагулянтах). Не во всех больницах их хватает на 100% пациентов. Обратите внимание, что сам врач почти никогда не будет просить приобрести лекарства, поскольку нередки случаи жалоб и требований возврата денег. Так что инициатива должна исходить от вас. 3) Вы можете сделать пожертвование в любой из фондов, осуществляющий закупку оборудования и средств защиты.

— Как лечиться после перенесенного ковида?

Я бы сам хотел знать ответ на этот вопрос. Отдаленные последствия ковида, по-видимому, могут проявляться со стороны разных органов. Это и легочный фиброз, и миокардиты, и многое другое. Что касается легочной реабилитации, по-видимому, можно говорить о стандартной дыхательной гимнастике (эти техники можно найти в интернете). Только не надо надувать воздушные шарики…

— Как попасть к вам на прием во время пандемии?

Планово никак. Я работаю в контакте с ковидными пациентами, и плановый кардиологический прием не веду. К сожалению, по эпидемиологическим соображениям я не могу даже видеться со своими родственниками и друзьями. Вряд ли получится вернуться к штатной работе раньше сентября.

Единственный вариант получения моей заочной консультации — структурированный запрос на портале Здоровье.мейл.ру. Прошу отнестись с пониманием к тому, что я не консультирую в личных сообщениях ФБ и, тем более, Инстаграма.

— Я нашел революционный метод излечения от коронавируса, но меня никто не хочет слушать!

Присылайте мне! У меня в личке лежит уже десяток подобных писем. Я их пока детально не читал, но со временем обязательно прочитаю и сделаю веселый пост на эту тему.

— Можно ли через вас узнать о состоянии здоровья пациента, который госпитализирован в клиники Сеченовского университета?

Дорогие друзья, разглашение информации о состоянии здоровья пациента без его согласия — уголовно наказуемое преступление. Если мы не знакомы лично, я вряд ли смогу вам помочь.

P.S. Для журналистов. Пожалуйста, не задавайте мне вопросы про маски-перчатки, сроки снятия карантина и целесообразность госпиталей в выставочных центрах. Для этого на ФБ есть более опытные эксперты.

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