Виновен не COVID, а «другие состояния»

В Минздраве прокомментировали материал Financial Times о росте смертности в Москве и Петербурге, за которым может скрываться реальное количество погибших от коронавируса. В ведомстве заявляют, что при анализе данных нужно учитывать, что причиной смерти пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией могут стать другие заболевания, передает ТАСС.

По расчетам FT, число реальных смертей от коронавируса в России может превышать официальные данные на 70%.

«При анализе роста смертности необходимо учитывать, что даже в тех случаях, когда новая коронавирусная инфекция диагностируется, первоначальной причиной смерти могут являться другие состояния, например острая сосудистая патология, другие острые заболевания, а также внешние причины», — говорят в Минздраве.

«Любое сезонное повышение заболеваемости ОРВИ, не говоря уже о пандемии, обусловленной распространением нового коронавируса, всегда сопровождается ростом смертности. Это связано с появлением умерших непосредственно от инфекционного заболевания, но в еще большей степени от других заболеваний, обострение которых и декомпенсация состояния больных, страдающих этими заболеваниями, также приводит к смерти», — поясняют в Департаменте здравоохранения Москвы.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил 13 мая, что с начала марта 2020 года от внебольничных пневмоний в городе скончалось 697 человек, а по итогам последней недели заболеваемость пневмониями выросла в 5,5 раза. При этом с подтвержденным COVID-19 умерли 63 человека, передает «Фонтанка». Статистика по смертям в Петербурге также фигурировала в материале FT.

В Минздраве отмечают, что врачи используют для определения причины летального исхода в случае с коронавирусом «Международные методические рекомендациями по удостоверению и кодированию COVID-19 в качестве причины смерти», а также временные методические рекомендации Минздрава РФ «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

В последних говорится: «Наиболее частым осложнением COVID-19 является острый респираторный дистресс-синдром. Кроме того, зарегистрированы осложнения, которые также могут рассматриваться как непосредственная причина смерти: острая сердечная недостаточность; острая почечная недостаточность; септический шок; ДВС (синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания); полиорганная недостаточность (нарушение функций многих органов и систем); вторичные бактериальные и грибковые инфекции».