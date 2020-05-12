Михаил Касьянов: Путин сделал выбор

На пике коронавируса Путин отправляет миллионы россиян зарабатывать себе на жизнь.

11 мая Владимир Путин сделал свой выбор между сохранением жизни людей и сохранением денег.

Помимо работников медицинских организаций и предприятий непрерывного цикла 12 мая ещё миллионы россиян приступают к работе, в первую очередь в промышленности и строительном секторе. Это решение принято в день, когда в России зафиксирован самый высокий прирост инфицированных за весь период пандемии, когда наша страна заняла второе место в мире по количеству зараженных коронавирусом (около 232,5 тыс. человек) и еще даже не приблизилась к плато.

Объявив о запуске процесса снятия ограничительных мер, введенных в конце марта при количестве инфицированных 1800 человек, Путин ставит под риск утраты здоровья, а может быть и жизни тысячи российских граждан.

Экономически активное население в России составляет 76 миллионов человек. Нерабочие дни для них закончились. Какая-то часть будет работать на удалёнке, но не большинство. Около 40% заняты в промышленном и строительном секторе. Это означает, что примерно 30 миллионов россиян Путин отправляет зарабатывать себе на жизнь в условиях коронавирусного пожара. Теперь вспышки пандемии в России, особенно в Москве, в ближайшие недели, похоже, не избежать. Это и есть выбор президента Путина.

Руководители предприятий и предприниматели оказались в ловушке, получив от Путина на свои плечи ответственность как за достаток работников, так и за их здоровье на производстве.

Пробыв в ситуации простоя полтора месяца и не получив финансовой поддержки государства, теперь предприятия должны будут изыскать возможности покрытия возникших убытков или объявить о своем банкротстве.

Специалисты-вирусологи в один голос говорят, что пик заболеваемости еще не пройден, что меры по расслаблению эпидемиологической ситуации можно принимать не ранее чем через 2-3 недели по примеру европейских стран, где система здравоохранения на более высоком уровне. Но Путин упорствует и завершает период нерабочих дней сейчас, перекладывая ответственность за последствия ослабления карантинных мер на глав регионов.

Путин с удовольствием утверждает, что Россия в отличие от Запада смогла справиться с потоком инфицированных. Статистика смертности в России разительно отличается от числа умерших в Европе. Но разве можно сравнивать эффективность российского и немецкого здравоохранения? А по нашей статистике уровень смертности от коронавируса в России в 10 раз меньше, чем в Германии. Конечно, ни у кого нет веры в достоверность предоставляемых российскими властями данных по коронавирусу. Вопрос в том, как долго власть сможет манипулировать статистикой в выгодную для себя сторону.

Разумеется, после вчерашнего долгого разъяснения Путиным обещанных выплат по 5 тыс., по 10 тыс., по 12 тыс. рублей, он ожидает, что население по достоинству оценит эти решения. Но он не верит в то, что большинство граждан понимает уровень мелкотравчатости этих копеечных решений.

Единственной значимой мерой является списание кредитов бизнесу через год при сохранении ими численности работающих. Коммерческие банки выдавать такие кредиты будут за счет кредитов, полученных ими от Центробанка, а ЦБ для этого включит печатный станок. Использовать имеющиеся бюджетные резервы (ФНБ) Путиным запрещено. Ждем 25-процентный рост цен на продовольствие и медикаменты в октябре-ноябре.

Почему так спешит Путин?

Есть ощущение, что снимая ограничительные меры, сдобренные популистскими малобюджетными обещаниями, Путин готовится к проведению придуманного им «общероссийского голосования» по поправкам в Конституцию в первой декаде июля.

Отступиться от своего январского плана Путин не может даже ценой жизни граждан, иначе, по его убеждению, он проявит слабость, которую соответствующе воспримут его окружение, россияне и весь мир.

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