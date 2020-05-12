СМИ: за сменой владельца «Ведомостей» стоит «Роснефть»

Права требования по кредиту, с помощью которого приобретал «Ведомости» Демьян Кудрявцев, принадлежат подконтрольному «Роснефти» банку. С этим может быть связана продажа издания и скандалы в его редакции, пишут в совместном расследовании Forbes, «Медуза», The Bell и «Ведомости».

Владелец «Ведомостей» Демьян Кудрявцев весной 2015 года приобрел 33% кипрского офшора Delovoi Standart у финского издательского холдинга Sanoma. Двумя другими владельцами офшора были FT Group (Financial Times) и Dow Jones & Co (Wall Street Journal). Кипрская компания владела ООО «Бизнес ньюс медиа», которое издает «Ведомости». Так Кудрявцев получил приоритетное право выкупа ведомостей у FT и WSJ. Воспользоваться правом удалось из-за вступившего в силу 1 января 2016 года закона, запрещавшего иностранцам владеть более 20% в российских СМИ.

Delovoi Standart с 31 декабря 2015 года получила во владение жена Кудрявцева Яна Мозель-Кудрявцева, так как он сам — гражданин Израиля и Киргизии. Партнерами по сделке стали Мартин Помпадур и Владимир Воронов, которые выкупили долговые обязательства «Бизнес ньюс медиа». «Ведомости» обошлись Кудрявцеву и партнерам в сумму чуть больше €10 млн.

В феврале 2016 года акции «БНМ» были переоформлены на российскую компанию «Аркан Инвестмент», владелицей которой стала Яна Мозель-Кудрявцева, путем перепродажи акций от Delovoi Standard за €24,204 млн. Для покупки «Аркан Инвестмент» взяла кредит в 2,6 млрд руб., из которых потратила на акции 1,74 млрд руб. Договориться о кредите помог недавно скончавшийся миллиардер Дмитрий Босов.

Весной 2018 года Яна Мозель-Кудрявцева подарила акции «Аркан Инвестмент» племяннице Владимира Воронова Иветте. В момент сделки они были заложены в ООО «Константа», заложенной во Всероссийском банке развития регионов, который принадлежит «Роснефти» и ее дочкам. По словам источника расследователей, Кудрявцев всего несколько недель назад узнал о том, что «Константа» заложена в ВБРР.

Сейчас «Ведомости» меняют владельца, но продать их нельзя без погашения долгов «Аркан Инвестмент». Возможно именно через кредит на владельца оказывалось давление для продажи издания. Так, один из бизнесменов, которому примерно полтора года назад предлагали, по сути, взять «Ведомости» в управление (речь шла о замене Кудрявцева на другого номинального собственника), говорит, что переговоры вел «высокопоставленный человек из окружения» главы «Роснефти» Игоря Сечина.

Назначенный и.о. главного редактора «Ведомостей» Андрей Шмаров не раз вступал в конфликт с редакцией издания из-за статей, связанных с «Роснефтью». Источник, близкий к потенциальным покупателям, говорит, что участие в обсуждении сделки и выборе кандидатуры Шмарова принимал пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. Однако Кудрявцев отрицает свой сговор с «Роснефтью», а Леонтьев называет свою связь со сделкой «бреднями». По мнению Леонтьева, со сменой главреда в «Ведомостях» ничего не изменилось: «Как были в маразме, так и пребывают».