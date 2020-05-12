10-4: Как возродить экономику, используя слабое место коронавируса

Если не возобновить экономическую деятельность таким образом, чтобы не вызвать возрождения вспышек COVID-19, то будущее будет мрачным и непредсказуемым циклом открытия и закрытия учебных заведений и предприятий. Выход можно найти, используя ключевое свойство вируса: его латентный период — в среднем трехдневную задержку между временем заражения человека и временем, когда инфицированный может заразить других.

Люди могут работать в двухнедельных циклах, проводя на работе четыре дня (до того времени, когда они могут заразиться), а после — 10 дней дома в закрытом помещении. Стратегия работает еще лучше, когда население делится на две группы домохозяйств, которые работают в разные недели.

Австрийские чиновники из сферы образования примут простую версию такого подхода — две группы учащихся будут посещать школу в течение пяти дней каждые две недели, начиная с 18 мая.

Модель, которая была создана в Институте Вейцмана в Израиле, предсказывает, что этот двухнедельный цикл может уменьшить количество размножающихся вирусов — среднее число людей, зараженных каждым инфицированным человеком, будет меньше одного. Таким образом, цикл 10-4 может подавить эпидемию, одновременно обеспечивая устойчивую экономическую активность.

Даже если кто-то инфицирован и не имеет симптомов, то он будет контактировать с людьми только четыре дня каждые две недели, а не 10 дней, как при обычном рабочем графике. Эта стратегия защищает еще от одного удара: она снижает плотность людей на работе и в школах, тем самым ограничивая передачу вируса.

Учащиеся могут посещать школы четыре дня подряд каждые две недели в двух чередующихся группах и использовать методы дистанционного обучения в другие учебные дни. При этом детям стоит ходить в школу в те же дни, что и их родителям на работу.

Предприятия будут работать почти непрерывно, чередуя две группы работников, для регулярного и предсказуемого производства. Это повысило бы доверие потребителей, одновременно увеличив спрос и предложение.

В дни изоляции этот подход требует соблюдения только того уровня дистанции, который уже продемонстрирован в европейских странах и Нью-Йорке.

Такое решение поможет предотвратить экономические и психологические издержки, связанные с открытием экономики и последующей новой полной блокировкой, когда вспышки болезни неизбежно возобновятся. Если дарить надежду, а затем забирать ее — можно вызвать отчаяние и сопротивление со стороны населения.

Программа 10-4 обеспечивает, по крайней мере, частичную занятость для миллионов людей, которые были уволены или отправлены в отпуск без сохранения оплаты. Эти рабочие места предотвратят разрушительные, часто продолжительные психические и физические последствия безработицы. Для тех, кто живет за наличные, будет четыре дня, чтобы заработать на жизнь. Это уменьшит желание полностью игнорировать блокировку. Сократится число банкротств бизнеса, ускорится возможное восстановление экономики.

Циклическая стратегия проста для объяснения и применения. Это справедливо с точки зрения тех, кто может вернуться к работе. Это применимо в любом масштабе: школа, фирма, город, государство. Регион, использующий циклическую стратегию, защищен: инфекции, поступающие извне, не могут широко распространяться, если вероятность передачи меньше единицы. Подход также совместим со всеми другими разрабатываемыми контрмерами. Рабочие могут и должны использовать маски, а также соблюдать дистанцирование во время работы.

Предложение не основано на широкомасштабном тестировании, которое все еще не доступно повсеместно даже в США и, возможно, никогда не будет доступно в большей части мира. Реализовывать 10-4 можно, как только фиксируется устойчивое снижение количества случаев заражения (а значит предыдущая блокировка была эффективной).

Циклическая стратегия должна быть частью комплексного подхода, включая самокарантин людей с симптомами, отслеживание контактов и изоляцию, а также защиту групп риска. Циклическая стратегия может быть проверена в некоторых регионах, например, в течение месяца. Если уровень заболеваемости растет, можно перенастроить систему на меньшее количество рабочих дней. И наоборот, если дела идут хорошо, можно добавить дополнительные рабочие дни.

Эпидемия коронавируса — грозный враг, и она не побеждена. Планирование нашей жизни таким образом, чтобы учитывать внутреннюю динамику вируса, позволит быстрее победить его и ускорить полный возврат к работе, учебе и другим видам деятельности.