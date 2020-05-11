Путин заявил об окончании периода нерабочих дней

По словам Путина, выход из режима ограничений будет поэтапным. Решения о том, как именно будут отменяться карантинные меры, примут главы регионов. Они смогут приостанавливать деятельность предприятий, которые не обеспечивают соблюдение требований санитарной безопасности. Для организаций продолжает действовать особый санитарный режим.

При этом для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, ограничения сохраняются. Массовые мероприятия не разрешаются.

Президент также объявил о ряде мер поддержки граждан и бизнеса. Так, он предложил в два раза увеличить минимальный размер пособия по уходу за ребенком. С 1 июня единовременно выплатят по 10 тыс. руб. на каждого ребенка в возрасте с 3 до 15 лет включительно.

С 1 июня будет запущена специальная кредитная программа поддержки занятости. Ставка по таким кредитам будет льготной — 2%. Если компания сохранит занятость на уровне 90%, то кредит и проценты по нему будут списаны полностью.

Кроме того, Путин предложил полностью списать налоговые платежи, кроме НДС, и страховые взносы за второй квартал для компаний из пострадавших отраслей. Что касается самозанятых, то им вернут налог за 2019 год и дадут капитал в размере одного МРОТ.