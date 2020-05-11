Коронавирус в Перми: «очаги» в больницах, дорогие тесты и изъятие ребенка

За ребенком — с «болгаркой»

В Перми принудительно госпитализировали здорового ребенка. История началась с того, что отец Анны П. (имя изменено) проходил плановое лечение в одной из больниц, в которой зафиксировали вспышку коронавируса. Больница была закрыта на карантин, а всех, кто контактировал с пациентами и медперосаналом — отправлены на тестирование. И Анна в том числе. Тест на COVID-19 у Анны оказался «предварительно положительным». Через несколько дней Роспотребнадзор по телефону потребовал от нее, чтобы она ехала в больницу.

Она отказалась, так как подписала все документы о своей изоляции и изоляции ребенка, с которым проживала все это время: они не выходили из дома и соблюдали карантин. Ответом Роспотребнадзора стало обращение в суд за постановлением о принудительной госпитализации Анны. Само ведомство издало постановление о необходимости провести обследование ребенка. Взятый у него тест оказался «предварительно отрицательным».

30 апреля полиция, МЧС и Роспотребнадзор пришли к Анне домой. «Ребенок ревел, я не могла его успокоить. Я пыталась через дверь поговорить хоть с кем-нибудь, объясняла, что нет никакой необходимости нас увозить. В ответ мне угрожали уголовным делом, говорили, что будут выпиливать дверь болгаркой. Все это продолжалось три часа, потом они уехали».

В итоге власти своего добились, но госпитализировали не Анну, а ее 11-летнего ребенка. «В наших больницах уже заразили отца, меня. Я не за себя переживаю, а за ребенка, которого увезли неизвестно куда», — рассказала Анна автору этих строк.

«Я пыталась через дверь поговорить хоть с кем-нибудь, объясняла, что нет никакой необходимости нас увозить. В ответ мне угрожали уголовным делом, говорили, что будут выпиливать дверь болгаркой», — рассказывает Анна

«Очень странная ситуация складывается. В самом решении суда написано, что женщину нужно либо госпитализировать, либо изолировать. Что, собственно, она и сделала — изолировалась от общества, — говорит адвокат Анастасия Шарадкова. — Изолироваться при этом от ребёнка, с которым она находилась в контакте всё это время — нет никакого смысла. И второе — куда, по мнению всех этих органов, мать должна деть ребёнка, если других родственников, кроме инфицированного деда и очень пожилой прабабушки, у него нет? Я вообще не понимаю, что они от неё хотели? Чтобы она госпитализировалась сама, оставив 11-летнего ребёнка в квартире? С точки зрения здравого смысла абсолютно абсурдная ситуация».

По словам Шардаковой, сейчас здоровый ребенок сидит в палате, ни с кем не общается, к нему в палату никто не приходит, с персоналом общается через окошко, нормально не питается, не учится.

Адвокат намерена обжаловать решение суда и постановление о Роспотребнадзора.

Повторное тестирование ребенка, проведенное в больнице, не выявило инфекции в организме. Повторный тест на коронавирус у самой Анны взяли только 6 мая.

Когда Анне были нужны медикаменты, а сама купить их из-за режима изоляции не могла, на помощь пришли волонтеры из команды SOSеди. В нее объединились активисты крупнейших гражданских движений Перми. Они помогают не только в бесконтактной доставке лекарств и продуктов, но также развозят бесплатную еду для тех, кто оказался в сложной ситуации и кого государственная поддержка обошла стороной.

«В списках у нас были многодетные, матери-одиночки, — рассказывает волонтер Ксения, которая развозила продуктовые наборы в село Болгары, близ Перми. — Встречали по-разному. Иногда люди просто не понимают, как это может быть — привезли еды и не просят в обмен ничего».

Ребята из SOSедей оказывают и консультационную поддержку, а также координируют между собой желающих помочь и тех, кому эта помощь нужна.

Самоизоляция не для всех

В крае введен режим самоизоляции, подобный тому, что ввели в столичных регионах. Выходить из дома можно только по уважительной причине — за продуктами в ближайший магазин, в аптеку, для получения экстренной медпомощи, на работу (при наличии разрешения от работодателя) и для выгула домашних животных (не дальше 100 м от места проживания).

Но в реальности многие пермяки, особенно горожане, нарушают режим самоизоляции. Несмотря на запреты жители города выходят на улицы, гуляют с детьми, занимаются спортом в парках и скверах. Сотрудники полиции в Прикамье только за первые числа апреля составили более 300 протоколов об административных правонарушениях, связанных с нарушением режима самоизоляции.

Тайком подрабатывают многие. Пермяки в социальных сетях рассказывают, как парикмахеры, маникюристы, массажисты ездят по домам и оказывают услуги «подпольно»

«Обычных пробок в городе не стало, но машин много, — отметил в беседе с NT Иван, устроившийся на время курьером в службу доставки еды. — Сомневаюсь, что все они имеют пропуска на работу».

Разрешено работать автосервисам, шиномонтажкам, заправкам, магазинам, аптекам. Но тайком подрабатывают и многие другие. Пермяки в социальных сетях рассказывают, как парикмахеры, маникюристы, массажисты ездят по домам и оказывают услуги «подпольно».

«Очаговое» распространение

В Пермском крае инфекция, если верить официальным сводкам, получила своеобразное «очаговое» распространение. То есть время от времени появляются сообщения, что в каком-то учреждении или населенном пункте резко выросло число инфицированных.

Буквально сразу после введения режима всеобщей самоизоляции (2 апреля) был выявлен первый «очаг» в краевой инфекционной больнице. У пяти медиков предварительный тест на коронавирус дал положительный результат. У двух медработников учреждения появились симптомы пневмонии. Больница была закрыта на карантин уже 5 апреля.

Надо сказать, что пермская краевая инфекционная больница представляет собой комплекс старых бараков в центре города. Корпуса давно нуждаются даже не в ремонте, а в сносе. После закрытия на карантин прием и выписку пациентов в краевой больнице прекратили. Даже выздоровевшие пациенты оказались заложниками ситуации, их не выпускали в связи с карантином.

Все вновь заболевшие с подозрением на коронавирус направляются в медсанчасть №1, которая подготовлена для приема таких больных.

8 апреля на карантин была закрыта больница в Краснокамске (город–спутник Перми). Прием и выписка пациентов по предписанию главного санитарного врача Пермского края были полностью прекращены, началось обследование сотрудников и пациентов.

Третьей больницей, которую закрыли на карантин, стала клиника в поселке Юго-Камском. Коронавирус обнаружили у врача и пациента. По предписанию главного санитарного врача были полностью прекращены прием и выписка пациентов в трех отделениях клиники.

15 апреля COVID-19 был выявлен у сотрудников полиции, обучавшихся в краевом учебном центре МВД, среди курсантов оказался инфицированный. Они были доставлены из Перми в специализированное обсервационное отделение в Очер.

«Большой опасности я не вижу, — говорит жительница села близ Очера Людмила. — Больницу охраняют. Нам рассказали, что систему вентиляции там заблокировали. Стоки из нее как-то очищают».

В беседе с NT она отметила, что жители довольно четко соблюдают карантинные меры — есть чем заняться на огородах. «В магазин в Очере пускают по три человека, все в масках и перчатках. Забавно даже — знакомые люди стоят перед магазином в двух метрах друг от друга — вроде и поговорить хочется, а нельзя», — рассказала Людмила.

Наконец, 24 апреля в Перми был выявлен очаг заражения в больнице «РЖД-Медицина». Там заболели десятки сотрудников и пациентов.

Тесты: долго, мало, дорого

В среднем в Прикамье за сутки делается около 1500 тестов. До сих пор они проводились в лабораториях государственных медучреждений. С апреля всех больных пневмонией начали дополнительно обследовать на коронавирус.

Добиться проведения теста сложно. Пермский журналист Василий Кучумов рассказал о том, как долго он пытался узнать, как сдать анализ. На одной из «горячих линий» Роспотребнадзора ему даже рекомендовали съездить в другой город, сдать тест платно — несмотря на температуру и режим самоизоляции.

Цены на них доступны не каждому пермяку — они достигают 6,5 тыс. руб. Врио губернатора Дмитрий Махонин попросил прокуратуру и управление ФАС совместно с Минздравом проверить обоснованность стоимости исследования

21 апреля был опубликован перечень частных лабораторий, делающих исследования на коронавирусную инфекцию. Однако цены на них доступны не каждому пермяку — они достигают 6,5 тыс. руб. Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин попросил прокуратуру и управление федеральной антимонопольной службы совместно с Минздравом проверить обоснованность стоимости исследования. «Говорят, что она [цена] высокая, потому что биологический материал забирается у нас, а анализ проводится в другом субъекте страны. Давайте разберемся, действительно ли она связана с высокими транспортными расходами», — заявил Махонин.

Результатов тестов (особенно со всеми подтверждениями из Москвы и Новосибирска) дожидались в конце марта — начале апреля по 3-5 дней. Сейчас пермские лаборатории делают исследования, которым не требуется подтверждение из столицы и других регионов. Кроме того, группа пермских ученых под руководством профессора ПГНИУ, ведущего научного сотрудника Института экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН Михаила Раева разработала модель тест-системы для выявления антител к коронавирусу SARS-CoV-2. Но к тестам еще не приступали: сейчас ведутся переговоры о получении данных реагентов в распоряжение пермских ученых.

О том, как с эпидемией борются в других регионах, читайте здесь