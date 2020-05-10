«Парад смерти»: как в Минске праздновали вопреки всему миру

Нетипичный парад

Обычно на 9 мая в Белоруссии, в отличие от России, парад не проводится: чиновники во главе с президентом ограничиваются возложением цветов к памятникам и пафосными речами. Но именно в этом году, когда из-за эпидемии Россия впервые за многие годы решила не проводить парад (как и многие другие страны), Александр Лукашенко настоял на его проведении в Минске.

Сам Лукашенко явился в маршальском мундире и прочитал пафосную речь, помимо прочего, заявив: «Вопрос об отмене парада даже не стоял, и в этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа».

«Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора, — добавил белорусский президент. — А если и был бы, мы поступили бы так же. На нас смотрят глаза погибших советских солдат, глаза замученных партизан и подпольщиков. Они хотели жить, но умерли ради нас».

В параде в честь дня Победы в Минске приняли участие около 3 тыс. военных. После выступления Лукашенко перед трибунами прошлись барабанщики и курсанты. В колонне прошли также женщины-военные. За военными последовала механизированная колонна, в ней в числе прочего — бронированные машины и артиллерийские установки. Воздушный парад открыли вертолеты, пролетевшие на высоте 200−250 метров, последними продемонстрировали свою мощь Ил-76 и Л-39.

Парад завершили песней «День Победы», президент и некоторые чиновники, которые стояли рядом с ним, подпевали.

Российские и китайские военные впервые за несколько лет не приехали на торжества в Белоруссию. Об этом сообщила официальный представитель Минобороны РБ Наталья Гаврусик.

Важно показать превосходство над Путиным: мол, вот даже президент РФ струсил и отменил парад, а Лукашенко — не побоялся. Демонстративное проведение парада в Минске 9 мая нейтрализует в российском информпространстве значительную часть тезисов вроде «Беларусь разворачивается на Запад»

По предварительным оценкам МВД, на парад в Минске пришло более 15 тыс. зрителей. Для сравнения: в 2017 году парад 3 июля (именно в этот день обычно проводятся парады в Белоруссии) собрал около 250 тыс. человек, в 2015-м — около 600 тыс. зрителей. Только немногие были в масках — не надевать средства защиты заранее «порекомендовали» организаторы парада. Высшее руководство страны, включая Александра Лукашенко, также наблюдало за торжествами без медицинских масок.

На Параде Победы в Минске присутствовали 18 послов иностранных государств. Среди них — КНДР, Таджикистан, Китай. Пришел и российский посол Дмитрий Мезенцев.

Вечером в центре Минска прошел праздничный концерт, а также салют. Впрочем, они собрали еще меньше зрителей, чем сам парад.

«Проведение парада в ситуации, когда в стране давно следовало бы объявить карантин, выглядит нелогичным. Если только не понимать, что Лукашенко действует в своей собственной логике, в которой главное — не жизни и здоровье людей, а сохранение его власти, — пояснил NT белорусский политолог Антон Платов. — Лукашенко важно показать, что он не боится, что он уверен в себе, что даже коронавирус ему не конкурент. Второй важный момент — показать превосходство над Путиным: мол, вот даже президент РФ струсил и отменил парад, а Лукашенко — не побоялся. Наконец, демонстративное проведение парада в Минске 9 мая нейтрализует в российском информпространстве значительную часть тезисов вроде «Беларусь разворачивается на Запад» и тому подобных».

Белорусские врачи уже ожидают новую вспышку COVID-19 — именно как следствие парада 9 мая. «А вы готовы к кровавой жатве после «парада смерти»? — пишет врач из 5-й городской больницы Минска в телеграм-канале «Баста». — Мы — нет. Сразу говорю, что нет, чтобы потом не было претензий и слез, когда вы, ваши родные и близкие будете лежать в переполненных душных палатах. Нет, даже не в палатах, они уже заняты. Вас положат в узком коридоре на койку, которая освободилась после смерти вашего товарища по несчастью. Может быть, даже белье не сменят — нет на это времени».

Почти тысяча новых случаев заражения (точнее — 951) COVID-19 прибавилось в Белоруссии между 8 и 9 мая, общее число зараженных (только по официальным, сильно заниженным) данным достигло 22052 человек. Но самые высокие в регионе темпы распространения болезни не остановили белорусские власти. Напомним, что до сих пор в стране не введен карантин, продолжаются занятия в школах и вузах, не проводятся массовые противоэпидемические мероприятия.

В социальных сетях мероприятие 9 мая даже называли «парадом смерти». На протяжении нескольких недель перед парадом телеграм-каналы и независимые СМИ публиковали великое множество свидетельств того, как людей уговорами и угрозами собирали на парад и другие праздничные мероприятия

Ранее глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге отмечал: «Те правительства, которые приняли храброе решение отложить или перенести парады, поставили здоровье людей на первое место. Мы в региональном офисе очень уважительно относимся к этой дате. Но сейчас время для того, чтобы найти альтернативные решения для празднования, чтобы не подвергать риску человеческие жизни».

Сами белорусы в личном общении крайне негативно оценивали планы руководства страны провести парад наперекор всему, даже тогда, когда от него отказались в России. В социальных сетях мероприятие 9 мая даже прозвали «парад смерти». На протяжении нескольких недель перед парадом телеграм-каналы и независимые СМИ публиковали великое множество свидетельств того, как людей уговорами и угрозами собирали на парад и другие праздничные мероприятия.

Бюджетников сгоняли по разнарядке — в минские государственные организации и на заводы «спустили» цифры: кто сколько должен отправить на парад; студентов вузов собирали обещаниями дать общежитие в следующем году или зачесть несданные зачеты; также многим на предприятиях просто предлагали деньги за согласие прийти на трибуны.

Интересно, что при этом пророссийским активистам в очередной раз (третий год подряд) запретили провести 9 мая акцию «Бессмертный полк». Минский горисполком отказал организации «Бессмертный полк» с формулировкой: «В целях профилактики и минимизации распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19, Мингорисполком рекомендует воздержаться от массового мероприятия».

Некоторые белорусы пытались протестовать. В Бобруйске местные жители попытались провести «антипарад» — дело закончилось арестами участников и без того немногочисленной акции. В предыдущие дни в разных городах милиция задержала несколько популярных блогеров.

В Минске 8 мая, на фоне генеральной репетиции парада, несколько молодых людей на улице танцевали с гробом — они делали отсылку к ультрапопулярному мему с темнокожими парнями-гробовщиками из африканской страны Гана. На следующий день молодые люди были задержаны спецслужбами.

92 дня до выборов

Ровно столько дней отделяет проведение парада от 9 августа — дня, на который назначены очередные президентские выборы. Решение было единогласно (как всегда) одобрено накануне, 8 мая, белорусским парламентом на специально созванной сессии. По сути, речь идет о переизбрании Александра Лукашенко на очередной — шестой по счету — президентский срок.

Эти выборы Лукашенко хочет провести как выборы 2015-го: без реальных конкурентов, с бутафорскими. Весь пакет документов кандидаты должны подать до 15 мая. Сделать это невозможно, если ты не готовился заранее, зная дату

«Проведением парада Лукашенко, по сути, начал свою предвыборную кампанию, и его речь на этом мероприятии носит все черты программной речи. Посылы простые и пафосные: белорусы не склонились перед гитлеровцами — не склонятся и перед коронавирусом, а чтобы преодолеть экономические трудности, которые возникли из-за России, гражданам надо сплотиться вокруг президента и работать еще усерднее, — сказала NT белорусский политолог Светлана Гречулина. — Уже понятно, что эти выборы Лукашенко хочет провести как выборы 2015-го: без реальных конкурентов, с бутафорскими. Сейчас вот весь пакет документов кандидаты должны подать до 15 мая. Сделать это невозможно, если ты не готовился заранее (зная дату), и тебя сейчас не «приведут за ручку» в ЦИК и не дадут готовый пакет документов».

Впрочем, сейчас не все в руках Лукашенко: его августовское переизбрание будет зависеть и от того, как будет протекать эпидемия. В отличие от соседних Украины, Польши, Литвы и Латвии, Белоруссия еще не прошла пик заболеваемости. И показатели реальной смертности, которые все труднее становится скрывать, могут привести к слишком сильному недовольству избирателей.

Фото: president.gov.by